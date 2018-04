Gutenberg Martínez y ex autoridades también renunciarían a la DC

08:45 El ex diputado se sumaría a la decisión de su esposa, Soledad Alvear. "El partido ya no tiene remedio", habría dicho.

El ex presidente de la DC, Gutenberg Martínez, se sumaría a la decisión de su esposa Soledad Alvear y renunciaría al conglomerado.

"El partido ya no tiene remedio", habría dicho el ex diputado a un grupo de militantes, según consignó El Mercurio

El diputado Jorge Sabag comentó que "hubo gestiones para evitarlo".

También abandonarían la falange ex autoridades, como los ex subsecretarios Zarko Luksic y Felipe Sandoval; el ex director de la Junaeb Cristóbal Acevedo; María Pía Silva; y los ex embajadores Nelson Hadad y Eduardo Rodríguez Guarachi.

Se espera que esta semana renuncien entre 50 y 100 personas.