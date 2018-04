Pizarro: "Me preocupa que quienes se van no piensen que las diferencias hay que tratarlas adentro de la casa"

El senador de la DC, Jorge Pizarro, lamentó la renuncia de Soledad Alvear, a la que se sumarían otros militantes como Gutenberg Martínez.

"Es lamentable que algunos renuncien o dejen de creer que el partido deje de tener vigencia o a uno ya no le importe. En el caso de Soledad lo lamento porque llevamos una vida juntos haciendo política", dijo a radio Agricultura.

Al parlamentario "le preocupa que algunos camaradas que se van no piensen que las diferencias hay que tratarlas adentro de la casa y eso es lo preocupante. Si piensa que no se puede solucionar adentro, es porque no hay una capacidad de diálogo adentro", recalcó.

Pizarro sostuvo que la candidatura de Carolina Goic "fue un desastre y la crisis se agudiza. La mayoría del partido que decidió eso estaba convencida y fue una decisión política que hay que asumir entre todos. En el contenido no hubo una propuesta que representara al partido. La candidatura era algo como que estaba algo fuera de lugar al momento que estaba viviendo Chile".