Kast respondió por polémica foto: "No me di cuenta de la imagen de la polera. Es una burla cruel, inhumana e inaceptable"

El ex candidato presidencial José Antonio Kast, respondió vía Twitter a los cuestionamientos por una imagen suya que circuló en redes sociales durante el fin de semana, junto a un adherente, que vestía una polera que se burlaba de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En su mensaje en redes sociales, Kast dijo que "me saque cientos de fotos y no me di cuenta de la imagen de la polera. Es una burla cruel, inhumana e inaceptable, que condeno absolutamente y jamás me prestaria para algo así".

"Hago la aclaración para la gente de nuestro movimiento, pues a la izquierda no le interesa y usará cualquier excusa para tratar de censurarnos. Saben que somos una fuerza que crece dia a dia y que, a diferencia de ellos, damos la cara" dijo Kast.