Soledad Alvear tras renuncia: "No voy a hacer ningún daño a la DC"

12:25 La ex ministra y ex parlamentaria profundizó en los motivos de su salida de la colectividad y dijo que desconoce si su ejemplo será seguido por otros militantes.

La ex presidenta y ex precandidata presidencial de la DC, Soledad Alvear, profundizó en conversación con radio Cooperativa, su decisión de renunciar a la colectividad y, dijo que su intención no es causarle un daño al partido.

"No hecho ningún trabajo de recorrido del país ni de intentar reclutar gente" dijo Alvear, quien al momento de anunciar su renuncia, dijo que buscará la creación de un movimiento humanista cristiano.

"La DC es mi segunda familia y no va a dejar de seguir siendo, de manera tal que no voy a hacer ningún daño, todo lo contrario, espero forzar esa visión humanista cristiana que está en nuestro acervo doctrinario" planteó.

Consultada sobre si la seguirán otros militantes, Alvear dijo que "no lo sé aún". "He estado siempre en contacto con jóvenes, por cuanto me he dedicado a capacitación de jóvenes, soy invitada frecuentemente a universidades, a centros de estudios, incluso con jóvenes secundarios, grupos juveniles, grupos poblacionales. Veo que hay allí una luz muy fuerte de esperanza para trabajar en esta dirección" indicó.