Karol Cariola dijo que cita con Minsal por protocolo de aborto era "una reunión muy oscura, entre cuatro paredes"

En conversación con radio Universo, la diputada Karol Cariola (PC) explicó por qué se restó del encuentro de parlamentarios de oposición con el Ministerio de Salud, sostenida ayer, tendiente a alcanzar un acuerdo por el protocolo de la objeción de conciencia en la Ley de Aborto en tres causales.

El intento finalmente no prosperó y Cariola dijo que "si el ministro hubiese tenido la legítima disposición de reunirse, sentarse, a discutir sobre el protocolo y a hacer las modificaciones -porque ellos ya reconocieron el error que han cometido- yo no hubiese tenido ningún problema, pero esto como una transaca entre cuatro paredes decir bueno yo cambio el protocolo pero ustedes me bajan la interpelación, me parece que es absolutamente burdo".

"A mí me invitó la diputada (Marcela) Hernando a la reunión inicial que era entre parlamentarios y posteriormente apareció esta reunión con el ministro, pero yo la verdad por eso me resté, no me quedó claro la forma en que se desarrolló la reunión. Lo que entiendo es que, por lo que me ha dicho la diputada Hernando, es que fue el Minsal el que solicitó esa reunión y bueno, los que quisieron ir fueron y los que no, nos restamos" dijo la parlamentaria del PC.

Cariola dijo además que "creo que no corresponde que el ministro negocie con los derechos de las mujeres" e indicó que la cita fue "una reunión muy oscura, entre cuatro paredes".

"El ministerio se tiene que retractar porque cometió un error. La modificación de protocolo que hicieron tiene visos de ilegalidad y eso nosotros lo estamos manifestando en la Contraloría" dijo la diputada.

Según la parlamentaria, los diputados que sí asistieron al encuentro le informaron que desde el Minsal "reconocen que hay un acto ilegal en la modificación (del protocolo de aborto) que han hecho”, pero que fue la redacción del artículo a cambiar lo que impidió llegar a acuerdo.

“No estuve en la reunión, pero de la información que tengo de los parlamentarios que sí fueron, el diputado Renato Garín hizo una declaración donde plantea que el ministro efectivamente reconoció la ilegalidad de la modificación del protocolo” indicó.