Marisela Santibáñez "Osvaldo Andrade se cree sexy y tiene menos onda que una Yamaha"

14:53 La diputada acusó que en una reunión junto a Marco Enríquez, el ex presidente de la Cámara de Diputados dijo una frase sexista que la irritó y por la cual se puso fin a la cita.

La diputada Marisela Santiibáñez reveló en una conversación con Cadena Nacional de Via X, una frase del ex diputado y ex presidente del PS, Osvaldo Andrade que la molestó profundamente.

El dicho ocurrió cuando el PRO estaba por cerrar un acuerdo con el PS para una bancada conjunta, en una reunión en la que además del ex timonel PS y la diputada, se encontraba el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami.

"Ya pues Marco, cerremos ahora, si ya nos trajiste el regalito" dijo entonces Andrade según la parlamentaria.

"Cuando este caballero dice esto, me miré con Marco y le dijimos: "bueno, que les vaya súper bien, hablamos la otra semana. Pero fue fuerte. A Marco le molestó" dijo la diputada.

Santibáñez agregó que "yo me río de él. Osvaldo Andrade se cree sexy al decir ese comentario y tiene menos onda que una Yamaha. Es por esto que se decide ir con el PPD".