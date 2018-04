Francisco Huenchumilla declinó postular a la presidencia de la DC

20:42 El senador afirmó que en la colectividad ha visto "una lucha sin cuartel por el control del poder". El ex diputado Fuad Chahín quedó como única carta para dirigir el partido.

El senador Francisco Huenchumilla declinó su postulación a la presidencia de la DC, afirmando que hay "una lucha sin cuartel por el control del poder y no un debate de ideas respecto del futuro de Chile".

En una carta dirigida al diputado Víctor Torres, el legislador de la Región de La Araucanía afirmó que "he tomado la decisión de no competir en esta elección interna de la DC. Con mi participación no quiero legitimar un procedimiento interno en la toma de decisiones que está, entre otras, en la base de nuestros males".

"Aquellos que por años controlaron el poder interno son, sin duda, los principales responsables y que ahora, con un lenguaje de terciopelo, buscan pretextos desgastados para justificar su salida", afirmó, en referncia a la anunciada renuncia de Soledad Alvear de la colectividad.

Sobre aquel grupo, que también es encabezado por Gutenberg Martínez, Huenchumilla señaló que "no tuvieron, en su momento, la visión estratégica para entender que los procesos políticos no se controlan simplemente mediante maquinarias internas, sino con ideas y propuestas sobre los problemas y el futuro de Chile. El mundo cambió y nosotros seguimos con más de lo mismo; por ello la ciudadanía nos dio vuelta la espalda".

El senador se sumó al ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien también se bajó de la carrera para liderar el partido. La única carta vigente del falangismo es la del ex diputado Fuad Chahín.