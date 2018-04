Presidente no ingresó decreto de nombramiento de su hermano como embajador en Argentina

17:28 Desde Contraloría informaron que se realizó una presentación, pero no acto administrativo, respecto de la designación de Pablo Piñera como representante diplomático.

Según información de Contraloría que fue consignada por La Segunda , el presidente Sebastián Piñera no ingresó al organismo, el decreto de nombramiento de su hermano Pablo Piñera, como embajador en Argentina."Hasta la fecha no ha ingresado una presentación, pero no así un acto administrativo sobre la materia" dijo el órgano.Ayer, el Mandatario informó que decidió congelar el nombramiento, hasta que la Contraloría se pronuncie respecto de la legalidad de la designación, la que fue cuestionada mediante un requerimiento de bancadas opositoras.La noticia se da cuando el Presidente inicia su gira a Argentina , en la que se reunirá con su par transandino, Mauricio Macri.