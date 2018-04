Andrés Zaldívar: "Soledad y Gutenberg están colaborando a destruir la DC"

07:44 El ex presidente del Senado abordó la renuncia de los históricos personeros demócratacristianos y dijo que la crisis que afecta al partido no es una división ideológica. "Su decisión es más que nada un tema táctico de dónde se pueden hacer alianzas" indicó.

El ex presidente del Senado, Andrés Zaldívar abordó la renuncia de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez a la DC, y criticó la decisión de los ex personeros democratacristianos de abandonar la colectividad.

"Esta crisis no es una división ideológica, lo desmiento y aquí hay un error gravísimo de quienes se van porque tenemos una supuesta desviación ideológica. Su decisión es más que nada un tema táctico de dónde se pueden hacer alianzas" dijo Zaldivar en entrevista con El Mercurio.

El ex presidente de la Cámara Alta, dijo sin embargo lamentar la salida de Alvear y Martínez y planteó que "tengo una larga vida en política con ellos, los quiero mucho. Pero se han equivocado totalmente. Si uno no está de acuerdo con lo que hace tácticamente un partido, lo lógico es desde adentro, corregir".

"Soledad y Gutenberg están colaborando a destruir la DC, queriéndolo o no. Y no porque los demás no tengamos responsabilidad, la tenemos, pero a la gente que se va, que ha tenido toda una vida en la DC y posiciones expectantes les digo "ojalá no sigan profundizando la crisis" indicó.

Ante una salida masiva, Zaldívar advirtió que se podría enfrentar una crisis terminal en el partido. "La DC italiana era un partido muy fuerte, nadie podría haber creído que terminaría en nada. No estamos exentos de eso. Yo trataré de evitarlo, la DC es necesaria para el país como partido moderador".