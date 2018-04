Presidente de Evopoli: "No pensamos que el Presidente esté obrando mal ni siendo mal intencionado"

El diputado y presidente de Evopoli, Francisco Undurraga, salió al paso de las críticas que ha recibido la colectividad desde Chile Vamos, por los cuestionamientos realizados a la decisión del presidente Sebastián Piñera, de designar a su hermano, Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina.

Además, el partido, en una ofensiva liderada por el senador por La Araucanía, José Antonio Kast y el diputado y secretario general del partido, Andrés Molina, había decidido presentar un proyecto contra el nepotismo, el que, debido a la arremetida de sus socios en la coalición, finalmente fue retrasado.

En entrevista con radio Universo, Undurraga respondió en primer termino al senador de RN, Francisco Chahuán, quien emplazó a Evopoli a definir si era parte o no del gobierno. "Pancho Chahuán te digo con mucho cariño que la vida no es en blanco y negro. Y uno es leal también señalando las cosas que no nos parecen. ¿Y qué es lo que no nos parece? No nos parece que exista, que se perpetúe ni nepotismo ni el amiguismo en política. Y no me estoy refiriendo al Presidente de la República" dijo el parlamentario.

Sobre la presentación del proyecto, Undurraga dijo que "se cruzaron los tiempos políticos con los tiempos en que nosotros veníamos pensando en esto, no lo hicimos y no lo pensamos en relación a la nominación de Pablo Piñera como embajador en Argentina, ni pensamos que el Presidente está obrando mal, ni que está siendo malintencionado, ni ningún punto de vista nada de aquello".

"Le bajaría el dramatismo, acá no hay ataques personales al presidente, a nuestro Presidente" dijo el presidente de Evopoli.

En relación con los dichos de Kast, quien calificó como error la designación del Mandatario, Undurraga dijo que "en esto puedo tener una diferencia con Felipe y voy a ser súper honesto con aquello. El Presidente actuó de acuerdo a las atribuciones que hoy tiene y nadie le puede negar esas atribuciones. Estamos proponiendo una ley hacia adelante, las leyes no son hacia atrás".

"El proyecto no está construido para Sebastián Piñera y su hermano”. No tiene nada que ver con esto. Reitero, (…) este es un proyecto que viene desde febrero, que nace desde antes que fuéramos gobierno. A lo mejor nuestro error fue demorar la presentación del mismo" indicó el parlamentario.