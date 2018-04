Andrés Chadwick y reforma en Carabineros: “No hay que estar pidiéndole que haga una investigación”

Hoy por la mañana Carabineros de Chile celebró su 91° aniversario en una ceremonia presidida por el general director Hermes Soto. En su discurso la autoridad precisó las medidas que se tomarán para renovar la institución.

Entre ellas, se encuentra la ejecución de tres macrozonas y crear mandos territoriales para descentralizar el ejercicio policial. “Debemos aprender de la historia para no volver a cometer errores del pasado".

Estas mismas fueron acreditadas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien detalló cómo funcionará el sistema. “Ni siquiera hay que pedirles (explicaciones a Carabineros), porque inmediatamente el Alto Mando se comunica con el Ministerio del Interior y señala el hecho y procede a hacer la investigación. Eso ocurre inmediatamente", dijo.

Con ello, agregó que "hoy día a Carabineros no hay que estar pidiéndole que haga una investigación, sino que ellos muy bien saben que este Gobierno, cualquier situación que sea irregular o que implique un no cumplimiento de un protocolo o alguna deficiencia en su operación, tiene que ser informada de inmediato e investigada para efectos de que aquello no vuelva a ocurrir", concluyó.