Larraín respondió a Eyzaguirre por gastos comprometidos: "Hemos dicho que nos vamos a hacer cargo"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió esta jornada a la polémica con el ex titular de dicha cartera, Nicolás Eyzaguirre, por las cifras de gastos comprometidos sin financiamiento, que dio a conocer el viernes.

Esta jornada, Eyzaguirre dijo que los gastos comprometidos están en el presupuesto y planteó que "en la época de la posverdad lo que la gente va a creer es que debíamos US$ 1.000 millones por lo dicho del ministro de Economía y que nos faltan US$5.500 millones, no se puede jugar con estas cosas".

El ministro de Hacienda replicó esta jornada e indicó que "lo que nosotros hemos entregado son las cifras de presiones de gastos comprometidos, y la verdad es que no quiero polemizar con el ex ministro, con quien además tengo una muy buena relación personal".

"Como ministro de Hacienda mi deber es dar a conocer la situación real fiscal que tenemos y, esta situación, tiene presiones de gastos adicionales que no están financiadas en el siguiente sentido: no están en los presupuestos ministeriales, no están en la partida de tesoro público por el orden de los US$ 5.500 millones en cuatro años" dijo Larraín.

El jefe de las finanzas públicas además indicó que "hemos dicho que nos vamos a hacer cargo del problema, lo vamos a enfrentar, por eso es que necesitamos hacer más en materia de austeridad fiscal, apretarno un poco más el cinturón para hacer espacio a los programas que van a beneficiar a la clase media y a los más vulnerables".