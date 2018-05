Felipe Sandoval y Zarko Luksic se sumaron a las renuncias en la DC

22:59 El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y el ex diputado dejaron la colectividad días después que lo hicieran Soledad Alvear y Gutenberg Martínez.

La Democracia Cristiana sumó dos nuevas renuncias a sus filas. Se trata del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval, y el ex diputado y ex subsecretario Zarko Luksic.

Según lo informado por La Tercera , las dimisiones fueron notificadas ayer al secretario nacional de la colectividad, Gonzalo Duarte.

Las dos ex autoridades fueron activos participantes de los gobiernos de la Concertación. En el caso de Sandoval, ocupó su cargo con rango ministerial durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tiempo después se dedicó al mundo privado, siendo presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile).

Las salidas ocurrieron días después de que la ex senadora y ex canciller Soledad Alvear anunciara su renuncia, siendo seguida por su esposo, el reconocido dirigente falangista Gutenberg Martínez.