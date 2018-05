La categórica respuesta de Mario Vargas Llosa a Axel Kaiser sobre las dictaduras "menos malas"

09:40 "Esa pregunta yo no te la acepto", le dijo el Premio Nobel de Literatura 2010 al director de la Fundación Para el Progreso.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa reaccionó a la pregunta del director de la Fundación Para el Progreso, Axel Kaiser, sobre las dictaduras "menos malas".

Fue en el marco de conversatorio "¿Qué es ser liberal?", realizado en el Hotel W de Santiago, que el abogado afirmó que "hay dictaduras menos malas, por no decir mejores (...) Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Ahí viene la pregunta...".

En seco, el Premio Nobel de Literatura 2010 le contestó: "Esa pregunta yo no te la acepto", llevándose el aplauso de los asistentes.

"Está muy bueno. Esta es la reacción que yo quería...", dijo Kaiser.

Vargas Llosa expresó que "no la acepto, porque parte de una cierta toma de posición previa: que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, (pero) el precio que se paga por eso es un precio intolerable e inaceptable. Yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, que nos conduce a aceptar que algunas dictaduras son tolerables, aceptables, y eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables".