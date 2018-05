Soledad Alvear se reunió con jóvenes para formar un movimiento político: "No estoy destruyendo a la DC"

La ex senadora y renunciada militante DC, Soledad Alvear, se reunió este jueves con 40 jóvenes que también salieron de la colectividad, con los que planea formar un nuevo movimiento político.

Según lo consignado por Emol , la ex legisladora recibió en su casa de Ñuñoa a varios dirigentes que abandonaron la falange durante los últimos meses. Entre ellos estaban la ex vicepresidenta nacional de la juventud DC, Irene Muñoz, y el concejal de Concepción, Sebastián Morales.

Alvear también respondió a las críticas surgidas desde su antiguo partido, afirmándole al grupo que "ustedes han visto que yo no respondo ninguna de las calificaciones que hacen mis ex camaradas. Yo los respeto, los quiero mucho y desde el fondo de mi corazón quisiera de verdad que pudiese existir un cambio dentro de la DC, de manera tal que no estoy destruyendo a la DC".

"Por el contrario, estoy fortaleciendo un movimiento que agrupe a todos los que quieran sumarse a esta tarea donde vamos a trabajar duro, porque esta es una travesía por el desierto, pero que nos convoca porque nos convocan ideas, proyectos colectivos y no individuales", agregó.

Por el momento, la ex canciller descartó la unión de su grupo con Progresismo con Progreso (también formado por disidenetes DC) o la Federación Social Cristiana (propuesta del senador RN Francisco Chahuán para enlazar a los socialcristianos con Chile Vamos).