Ministro de Justicia afirmó que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores es para que "no haya impunidad"

08:47 Hernán Larraín dijo que "si se hace una denuncia y no se puede acreditar, es probable que el acusado quede con su imagen trastocada, pero es preferible ese riesgo a la impunidad".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó la decisión del gobierno de impulsar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores, asegurando que la medida "nos permite dar seguridad que los abusos no van a quedar impunes".

"El Presidente le ha dado a los menores la prioridad y se nos encargó este tema, qué hacemos con derechos sexuales, porque cuando son contra menores muchas veces no son denunciados. Llegamos a la conclusión o que había un plazo extendido de 30 años o la imprescriptibilidad", dijo a radio Cooperativa.

"El problema principal es que pasan los años y es muy difícil probar las pruebas, pero por eso ¿vamos a dejar en impunidad a los abusadores?. Nosotros vamos a asumir el riesgo. Lo más delicado en el tiempo es que si se hace una denuncia y no se puede acreditar, es probable que el acusado quede con una imagen trastocada, porque no va a haber pruebas, pero se va a pensar que hubo un abuso. Entre ese riesgo o de la impunidad, nos quedamos en que no haya impunidad", enfatizó.

El secretario de Estado sostuvo que el caso de la pequeña Ámbar "ha dado nuevas luces sobre los menores que están en las redes de protección y es difícil constatar que las fallas de las familias no han sido resueltas por el Estado. Las familias de acogida son la familia extendida, son personas que están vinculadas a la persona de protección, pero estamos trabajando en eso. Se está haciendo un catastro de todos los niños que están en el sistema del Sename y se va a analizar a las familias de acogida".

Respecto a aumentar las penas, Larraín manifestó que "la legislación en delito sexuales es bastante dura, da garantías que estamos en una buena legislación. Pero hay proyectos, vamos a participar en esa discusión y siempre se puede mejorar. Estamos disponibles para estudiar las propuestas que los parlamentarios tengan".