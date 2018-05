Fiscalía espera informe de más de 20 cuentas bancarias en investigación a ME-O

De acuerdo con información de El Mercurio, la Fiscalía, de cara al cierre de la investigación en la arista por financiamiento de campañas políticas que involucra al ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, está a la espera de información de más de 20 cuentas bancarias personales, de sociedades y colaboradores del ex parlamentario.Al ex candidato, la Fiscalía lo investiga por delitos tributarios y el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló recientemente en su contra acusándolo de facilitar 36 facturas a SQM Salar por $ 391 millones y dos a SQM por $ 29 millones entre 2009 y 2014.De acuerdo con la publicación, desde la Fiscalía plantean que el análisis del flujo de dinero es clave para determinar si hubo dolo.La Fiscalía además, sostiene El Mercurio, alista la acusación, en la que utilizará como prueba, entre otras, la declaración del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien aseguró que el propio ME-O le solicitó recursos para financiar campañas.