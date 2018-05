Lagos calificó como un "fraude" las próximas elecciones en Venezuela

El expresidente Ricardo Lagos calificó como una "farsa" el proceso electoral convocado por el gobierno de Venezuela para el próximo 20 de mayo. Lagos respaldó a la oposición del presidente Nicolás Maduro de rechazar los comicios y abstenerse de participar.

"Pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los líderes no pueden participar, en donde han inventado que si los partidos políticos no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa", sentenció a La Tercera

Consultado por si el voto electrónico en dicho país facilita el fraude, Lagos afirmó que lo es e indicó que "depende de cómo sea el voto electrónico".

La oposición a Maduro también ha dicho que considera fraudulentas las elecciones y ha convocado a protestar contra las votaciones donde Maduro busca la reelección. "Conozco a toda la dirigencia opositora y me considero amigo de ellos. Por aquí han pasado casi todos. Con otros tengo contacto por WhatsApp casi cotidiano", agregó Lagos.