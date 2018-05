Chadwick dijo que los reparos de Contraloría al contrato de su hijo no se relacionan con el nivel de estudios

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la renuncia de su hijo Andrés Chadwick Costa como productor en la Presidencia de la República y a los reparos de Contraloría a su contrato.

Un día antes que se oficializara su salida, el organismo determinó que las actividades no podían ser asumidas por un funcionario a honorarios, como figuraba el contrato de Chadwick Costa fechado el 12 de marzo.

Además, el hijo del ministro no homologó su carrera de Comunicación Audiovisual que cursó en la Universidad de Palermo, por lo que para cumplir con la legalidad, no se le podría haber mantenido el salario asignado que era de $4,7 millones brutos y no $5,5 millones como figuraba en Transparencia.

El titular de Interior sostuvo que "he sido informado recientemente de que, como ocurre normal y permanentemente, existieron algunos reparos de la Contraloría que decían relación con los honorarios o la contrata, cuál de las opciones se debían tomar".

En ese sentido, agregó que "esos reparos son administrativos, se hacen de forma permanente y ya se repararon. No tenía que ver con el nivel de estudios y eso es bueno que quede claro. Esos reparos ya se corrigieron y ya los contratos y el decreto está en poder de la Contraloría".

Sobre la renuncia de su hijo, en medio de las acusaciones de nepotismo en contra del gobierno, Chadwick sostuvo que "yo respeto esa decisión, lo respaldo y lo acompaño en ella y creo que como él mismo ha dicho, es una manera que él tiene de expresar su lealtad y respaldo al Presidente de la República, al gobierno, al no querer causarle daño ni al Presidente ni al gobierno, con interpretaciones que se puedan o hayan podido surgir ni a su propia familia".