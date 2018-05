Fiscal Guerra defendió procedimiento abreviado para los dueños de Penta

El fiscal regional de la zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, defendió el procedimiento abreviado para los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En dichos a El Mercurio, el fiscal regional dijo que "daremos cuenta (en la audiencia) del porqué de las modificaciones que vamos a hacer a la formalización y de las calificaciones jurídicas. Ese es el lugar donde donde debemos explicarlo y no previamente".

Guerra además planteó que "las decisiones que uno va tomando son conforme a la ley y a los criterios generales que tiene la propia Fiscalía Nacional".

La audiencia para la discusión de los procedimientos abreviados está fijada para el 8 de junio y, Guerra también abordó otros posibles acuerdos con políticos involucrados, como el ex ministro y ex precandidato Laurence Golborne y, el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

"Constantemente hemos tenido reuniones con más de una defensa, pero en los casos en los que se ha llegado a acuerdo nosotros pedimos audiencia y donde no la hemos pedido, es porque aún no se encuentran suficientemente afinadas las bases de un acuerdo".