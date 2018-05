Gobierno anunció que se actualizarán protocolos de acoso sexual en ministerios

Con el fin de actualizar los protocolos internos de acoso dentro de los ministerios de Gobierno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, envió el jueves pasado un oficio para conocer cuantas carteras han utilizado el procedimiento y si están al tanto de la norma. Esto, en base al documento de acción ante estos casos que estableció el Servicio Civil.

“El objetivo es que el instructivo de 2015 no solo sea de conocimiento de todas las reparticiones públicas, sino que se estableciera la necesidad de formular algunas actualizaciones”, dijo la jefa de cartera.

Según tuvo acceso La Tercera, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) Estableció que 22 de las 23 carteras tienen un protocolo para tomar medidas frente a casos de acoso sexual. Sin embargo, es el mismo Ministerio de la Mujer el que no cuenta con el reglamento que ya está siendo elaborado.

DIFERENCIAS

En cada uno de los protocolos existen diferentes conceptos de lo que es acoso sexual y cuando se puede estar siendo víctima. Por ejemplo, en el Ministerio de Bienes Nacionales, se establece no solo el contacto físico, sino también, el “comportamiento no verbal de naturaleza sexual”, además de silbidos, gestos o envío de fotografías pornográficas.

Sin embargo, también hay definiciones de lo que no es acoso sexual. En el protocolo de la Secretaría General de Gobierno, se señala que “sin perjuicio de poder ser consideradas como inapropiadas, ilícitas o constitutivas de otras formas de acoso, no se considerarán como conductas o manifestaciones de acoso sexual las siguientes: piropos o comentarios generales sobre apariencia física. Bromas o comentarios sexistas. Chistes con contenido o lectura sexual, con tal de que no se personalicen. Comentarios de tipo sexual dirigidos con la intención de provocar turbación, enojo o malestar, y no con la intención de obtener una gratificación sexual”.

Y así las diferencias se acentúan entre cada uno de los 22 ministerios. Por lo mismo, Mailen Parodi, abogada de la Corporación Humanas, reconoció que sería necesario tener un documento único. “La regulación sectorial es insuficiente porque es diversa y difícil de controlar. Además, no siempre está inspirada en un enfoque de derechos humanos o de género, que es lo que queremos, considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres”, concluyó.