Iván Moreira por Caso Penta: “Del primer día dije que no iría a un juicio abreviado”

15:42 El senador insistió en que no cometió “ningún delito” y que el ex fiscal Gajardo era “un lindo trofeo”.

“Cuando se produjo mi desafuero yo pedí y se hicieron contactos con el fiscal Gajardo y se le dijo a él de que yo quería un juicio rápido. Él no quiso, él quería que yo le aceptara un juicio abreviado. Yo del primer día dije que no iría a un juicio abreviado porque no he cometido ningún delito”, dijo Iván Moreira, durante su participación en el programa Estado Nacional, refiriéndose al caso Penta donde estuvo involucrado.

En la oportunidad, conversó sobre lo ocurrido, haciendo alusión a las críticas del ex fiscal Carlos Gajardo. “Es un hombre resentido políticamente. Basta que un sociólogo o psicólogo lea todo su Twitter y va a darse cuenta de que es un hombre muy resentido, un hombre de izquierda (...) Para él yo era un lindo trofeo, el pinochetismo era un lindo trofeo”, aseveró.

Consultado por Beatriz Sánchez sobre su relación con las boletas ideológicamente falsas, argumentó que cometió un error.

“(…) Reconocerlo con la verdad no significa hacerle un daño en el país. Significa reconocer un hecho y corregirlo, nadie es perfecto. Yo encuentro injusto que se diga los que dieron boletas son los diablos que destruyeron el país. (…) Yo cuando lo hice, lo hice de buena fe y todos los políticos lo hicieron de buena fe”, reiteró.

Además, se refirió a los correos electrónicos que intercambió con Hugo Bravo, en ese entonces gerente del Grupo Penta, asegurando que el lenguaje utilizado se debía a su cercanía.

"Él era mi amigo mío y yo jamás le he dado vuelta la cara a Hugo Bravo, porque Hugo Bravo fue paleteado conmigo. (…) En el fondo, ¿qué fue lo que sucedió? Que a medida que la campaña llegaba y yo veía que tenía alguna posibilidad (de ganar), le decía 'oye, compadre', 'un raspadito de la olla', 'los últimos metros', pero eso era una conversación de amigos, porque yo era amigo de él. Ahora, lamentablemente esos y otros mails se hicieron públicos, entonces yo tengo que apechugar no más", reconoció.