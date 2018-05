Ministra Plá y movilizaciones feministas: “Van a impulsar cambios que van a modificar la vida de las personas”

Isabel Plá, actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género se mostró llana e incluso favorable a las diversas movilizaciones que han aparecido en múltples partes del país, abarcando universidades y colegios, con el fin de manifestarse en contra de la violencia de género.

En entrevista al medio La Tercera señaló que “Va a impulsar cambios que van a modificar la vida de las personas, hombres y mujeres. Y no solamente de nosotras. Pero, por supuesto que es un momento histórico que están empujando las mujeres. Es importante admitir que hay un sector de la sociedad que se resiste a entender con plena claridad que las mujeres tienen igualdad de derechos”.

La ministra también indicó que “estamos transitando desde el Chile de siempre, ese que tiene un sesgo que afecta a las mujeres, que tolera la discriminación, que le parece natural el acoso, (…) a un Chile moderno”, y agregó que esto ya no es solo “una causa exclusivamente de las mujeres”.

Sobre la opción de agregar un ramo de formación sobre equidad de género en las mallas educativas, Plá dijo que es “relevante que desde la primera infancia, sobre todo, niños y niñas, comprendan” que “la dignidad de las personas no tiene distinción, que no son tolerables las discriminaciones, que no es tolerable el trato desigual, que no es tolerable la violencia ni el acoso contra las mujeres”.