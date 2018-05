Comisión investigadora por el CAE pedirá que Lagos declare por oficio 15:30 La instancia de la Cámara Baja, que indagará en la creación del mecanismo de financiamiento, fijó su cronograma de trabajo y el listado de personas a las que busca interrogar.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indagará en el Crédito con Aval del Estado (CAE) fijó su cronograma de trabajo y el listado de ex autoridades a las que citará a declarar.

Entre ellos, aparece el nombre del ex presidente Ricardo Lagos, a quien se le solicitará declarar por oficio.

Otras de las personas que aparecen en el registro, son el ex ministro de Educación, Sergio Bitar y, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien ejercía ese mismo rol cuando se creó el mecanismo de financiamiento.



