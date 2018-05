Cathy Barriga se molestó con Techo Chile por particular llamado a través de Twitter

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, expresó su molestia con Techo Chile, esto luego que le realizaran un particual emplazamiento a través de Twitter.

En la red social, la organización que busca terminar con los campamentos en nuestro país hizo referencia a una imagen que hace algunos meses subió la propia edil, donde aparecía junto a conejos de peluche en una sala de reuniones en la municipalidad.

En este caso, Techo Chile usó a su mascota "Techito", un oso de peluche, quien le extendió una invitación a Barriga para ir a una reunión.

"Hola estimada Cathy Barriga ! Soy Techito, he visto que te has reunido con amigos míos... Me gustaría tener la oportunidad juntarme contigo, es por una urgencia. Hay 104 familias que dependen de que nos encontremos, por favor no puedes decir que no", decía el mensaje junto a una foto del juguete en un computador.

Barriga no se tomó bien el emplazamiento y lo tomó como una burla, mostrando los canales formales para pedir un encuentro con ella por las familias con necesidades habitacionales.

Luego de esto, la organización afirmó que "parece que se equivocó alcaldesa, tenemos un mail en que nos suspenden esa reunión (que no era con ud sino su asesor jurídico). Pero para que pelearnos si estamos 100% comprometidos con lo mismo, que 104 familias tengan su vivienda. ¿Coordinamos una reunión entonces? ".

La autoridad municipal siguió expresando su enojo y afirmó que "yo uso osos para comunicar actividades con los niños, no para ironizar con temas tan sensibles e importantes. Con estos temas no se juega".