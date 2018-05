Andrea Arístegui se molestó con René de la Vega: "Ya no es una figura de la farándula"

16:25 La periodista y el equipo de "Muy Buenos Días" se fueron contra el alcalde de Conchalí, quien no habló con ellos por una exclusividad con Canal 13. El edil está respondiendo por acusaciones de acoso laboral, donde incluso el doble de Rafael Araneda es uno de los denunciantes.

La periodista de TVN Andrea Arístegui expresó toda su molestia contra el alcalde de Conchalí, René de la Vega, quien está enfrentando diversas acusaciones por acoso laboral al interior del municipio.

Entre los denunciantes está Gonzalo Gutiérrez, conocido por ser el doble del animador Rafael Araneda, quien afirmó al matinal "Muy Buenos Días" que no pudo llegar al cargo de jefe de comunicaciones de la comuna tras ser hostigado por el propio edil.

El espacio del canal estatal quiso contrastar la denuncia con la versión del propio De la Vega, quien mientras hacía el móvil estaba en un contacto con "Bienvenidos" de Canal 13.

El notero de TVN intentó hablarle al ex cantante, pero un asesor afirmó que tenía una exclusividad para la estación de la competencia. "¿Le puede decir al alcalde que es muy extraño que den entrevistas con exclusividad, sobre todo cuando son asuntos importantes que se están investigando?", afirmó el profesional.

Este hecho provocó la indignación de Arístegui, quien desde el estudio criticó duramente la actitud del alcalde.

"René de La Vega tiene que entender que ya no es una figura de la farándula, es alcalde", afirmó la profesional.

Mientras pasaba esto, el jefe comunal habló con el programa de Canal 13 y acusó maniobras para perjudicarlo. "Yo, como René de la Vega, yo como representante de Conchalí, no he tenido ninguna acusación. Es más, lo dejo super claro, jamás he maltratado a nadie", señaló.