Parlamentarios evalúan quitar nacionalidad por gracia a Ezzati

Acorde a lo señalado por Cooperativa algunos parlamentarios del Frente Amplio buscarían impulsar un proyecto revocar nacionalidad por gracial otorgada al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

Para esto los congresistas tendrían que derogar la Ley 20.100 que le otorgó la nacionalidad chilena a Ezzati el 2006, ya que el es oriundo de la Campiglia dei Berici, en Italia.

Esta moción para revocar la nacionalidad por gracia del arzobispo nació en redes sociales a través de una campaña que recolecta firmas, la que cautivó la atención de algunos parlamentarios del FA quienes ya plantean posicionarla en el congreso.

Ante esta situación el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, indicó que "Yo esto lo había conversado con integrantes del Movimiento Autonomista, pero creo que se hace muy evidente que el señor Ezzati, por el cargo que ocupa, había sido depositario de la confianza de millones de chilenos y, lejos de comportarse como un pastor, el señor Ezzati se ha comportado permanentemente como una persona cruel", y agregó que también son conflictivas "sus últimas declaraciones sobre la Ley de Identidad de Género ("No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro", dijo el cardenal) y, además, en su rol de dirigente, con una excesiva tolerancia con actitudes delincuenciales".

Por su lado el también diputado René Saffirio (Ind) denunció presiones del obispo de Temuco, en el contexto de su campaña en el Congreso por impulsar un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Civil, con el fin de eliminar los privilegios de las autoridades religiosas en procesos judiciales.

Esto implicaría, por ejemplo, que las autoridades religiosas ya no estarían exentos de comparecer en tribunales ni tendrían la posibilidad de declarar en sus domicilios. Por lo demás este poyecto de ley lo había enviado el año pasado, antes de la explosión de la crisis en la iglesia católica chilena, contexto que le ha hecho recobrar impulso.

Sobre las presiones del obispo de Temuco, Saffirio indicó que "el viernes en la noche me llamó el obispo Vargas, visiblemente molesto, pidiendo explicaciones por este proyecto, a lo que le contesté, por supuesto, que el Estado y la Iglesia de Chile son dos órganos autónomos e independientes y que él no podía pretender, bajo su condición de obispo, buscar que no se hiciera lo que correspondía desde el punto de vista legislativo, que no iba a permitir intromisiones en mi labor legislativa".

Y agregó que "Él estaba absoluta y completamente fuera de sí, indignado, muy grosero, jamás me imaginé que alguna vez iba a escuchar a un obispo hablar con el lenguaje que él utilizó".