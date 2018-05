Marcelo Díaz dijo que la elección en Venezuela "no fue un proceso transparente"

El diputado socialista, Marcelo Díaz, se refirió a las elecciones presidenciales venezolanas del domingo en las que el Presidente Nicolás Maduro fue reelecto.

"Esto no es una elección transparente. Maduro se ha aferrado al poder de manera brutal y ha causado daño al pueblo venezolano. Me cuesta tener los mínimos gestos de solidaridad con un régimen que no está actuando con los cánones habituales que no son de la democracia. Es un país que vive una crisis profunda. No es un proceso transparente, acá en Chile lo calificaríamos de fraude", dijo a radio Agricultura.

El parlamentario espera "que los procesos tengan frutos y que Venezuela entienda que los procesos democráticos le convienen al pueblo".

A su juicio, "debería haber un esfuerzo internacional y Chile debiera ayudar a encontrar una salida". En ese sentido, expresó que la falta de un embajador en Venezuela "no colabora con el proceso".