Laura Albornoz por agenda de equidad de género: "El discurso del Presidente sigue siendo noventero"

La ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, se refirió a la agenda de equidad de género anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera y a la reforma a las isapres, que contempla un alza de tarifa a los hombres para igualar lo que pagan las mujeres.

"Esa no es la línea de avance, sobre todo si se tiene a la vista el porcentaje de ganancia que tienen las isapres de los trabajadores. Con las sala cunas no quedaba claro si lo iba a pagar el empleador o el Estado, y otro lo que tiene que ver con maternidad, donde las mujeres son castigadas por la isapre".

A su juicio, "a la luz de las palabras del Presidente queda una nube de dudas de cómo lo va a hacer. La primera señal no es positiva, uno no puede terminar con una brecha aumentando las cotizaciones de los hombres para que las mujeres lo tengan igual. Al no existir un pilar solidario que vaya a asumir la maternidad como una responsabilidad de carácter social, no sirven los programas de bajo impacto, si uno quiere hacer una transformación masiva, la revisión va por la creación de un sistema alternativo", dijo a radio Cooperativa.

La ex secretaria de Estado sostuvo que "el discurso del Presidente sigue siendo noventero, del principio del retorno a la democracia, no veo diferencia, salvo de que es de la derecha. Los machismos son de izquierda y de derecha, los machismos están presente en todos los sectores. Él hace un mea culpa de sus propios errores, creo que se refería a sus chistes, a su trato, pero vuelve a usar un lenguaje no adecuado".