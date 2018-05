Piñera y polémica compra de TV: “Creo que nos hicieron una trampa”

10:05 El Mandatario dijo que piensa que el proceso de compra del aparato para Cerro Castillo, no se realizó cotizando todas las alternativas. “Alguien en La Moneda no cumplió bien su labor y lo estamos investigando” dijo.

En la entrevista con el programa “Llegó tu hora” de TVN, el presidente Sebastián Piñera, además de adelantar los lineamientos de la reforma a las isapres, para solucionar los problemas de desigualdades entre hombres y mujeres, se refirio a la polémica adquisición de un televisor para el palacio presidencial de Cerro Castillo, de un costo aproximado de $ 8 millones.

Según consignó La Tercera, el Mandatario dijo que el aparato es para realizar las presentaciones, pues en dicha residencia presidencial, los televisores no tenian la capacidad para que se les conectara un computador.

“¿Usted no cree que en la casa presidencial donde yo me reúno y los ministros se reúnen con los parlamentarios, no debe haber una televisión a la cuál uno pueda conectarle un computador para hacer una presentación?”, señaló.

Sin embargo el Presidente dijo que “creo que nos hicieron una trampa, porque alguien en La Moneda no cumplió bien su labor y lo estamos investigando”.

“No se hizo la compra como debió haberse hecho, cotizando todas las oportunidades“ sostuvo Piñera, quien agregó que “pienso, porque quiero esperar la investigación, de que no se compró bien esa TV”.