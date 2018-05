Jacqueline van Rysselberghe: “La educación no sexista es un título de la canción que puso la izquierda”

12:27 La senadora aseguró que la discusión sobre el acoso no es un problema de género.

La senadora, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió en el programa “Estado Nacional”, a la agenda de equidad de género de Sebastián Piñera, además de la discusión que se está dando hoy, a raíz de las tomas feministas, en diferentes universidades del país.

En este sentido, una de las consignas del movimiento es la erradicación de la “educación sexista”, frase que la parlamentaria calificó como un “buen eslogan”.

“La educación no sexista es un título de la canción que puso la izquierda en la pantalla. Hoy Existe acoso en las universidades, que no está bien resguardado. Puede existir discriminación en contra de las mujeres. Pero no es sólo contra las mujeres, también contra las personas con capacidades especiales, contra las minorías, contra los inmigrantes”, dijo.

Con ello, continuó diciendo que no se trata de una diferencia de género. “ Si nosotros vamos a ir en contra del acoso- salvo del acoso callejero, que es un tema aparte- tiene que ver con el poder, que es un profesor que se trata de pasar de listo con una alumna. Puede ser de un hombre contra una mujer, hombre contra hombre o de una mujer contra mujer, no es un tema de género, es una invasión a la privacidad”, remarcó.