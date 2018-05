Jaime Campos no irá a la reunión de Bachelet con ex ministros

13:22 El ex titular de Justicia dijo que no ha conversado con nadie tras su salida del gobierno. "Ya terminó mi vida pública", dijo.

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, no irá al encuentro convocado por la ex Presidenta Michelle Bachelet con su ex gabinete, a realizarse esta tarde.

El ex secretario de Estado dijo que lo llamaron, pero no asistirá debido a otros compromisos.

Tras el quiebre con la administración después que se negara a cursar el decreto de traslado de los reos de Punta Peuco, entre otras disputas, Campos aún no ha limado asperezas. Al respecto, dijo a La Segunda que "no he conversado con nadie... capítulo cerrado. El gobierno terminó el 11 de marzo y ahí terminó mi gestión ministerial y ahora estoy abocado a mis actividades privadas y punto".

"Ya terminó mi vida pública", agregó.

Entre quienes participarán en la reunión están el ex titular de Interior, Mario Fernández; de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; la ex vocera Paula Narváez; el ex ministro de Energía, Andrés Rebolledo; el de Justicia, José Antonio Gómez; la ex secretaria de Transportes, Paola Tapia; de la Mujer, Claudia Pascual; de Desarrollo Social, Marcos Barraza y el ex subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.