Vocera de Gobierno dijo que los ex ministros de Bachelet "saben que faltan a la verdad"

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso de las críticas del anterior gabinete, quienes acusaron "desprolijidades" del Ejecutivo y "sequía legislativa".

"Hemos escuchado declaraciones el día de ayer de ex ministros del gobierno anterior y les queremos decir que ellos saben que faltan a la verdad, saben que lo que ayer han señalado no corresponde a la verdad, no corresponde a lo que los chilenos hoy están viendo del trabajo esforzado del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera", dijo.

La secretaria de Estado agregó que "cuando se falta a la verdad los chilenos castigan, ellos debiesen saberlo, vienen saliendo de una gran derrota electoral que los llevó a perder el gobierno frente a un triunfo aplastante del Presidente Sebastián Piñera. Esa derrota electoral los debería hacer reflexionar que con sólo humildad y resignación van a poder ser un aporte a nuestro país".

Sobre la cita de la ex Mandataria y sus ex ministros, Pérez sostuvo que son "bienvenidas las reuniones, todas las articulaciones que puedan existir para que a Chile le vaya bien, lo que no corresponde es quedarse en el pasado y el gobierno de la Presidenta Bachelet es parte del pasado en nuestro país".