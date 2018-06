Presidente de RN sobre adopción: "No pondría el foco si la persona es homosexual o no"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la reforma a la Ley de Adopciones, afirmando que lo importante es el futuro del niño y no si el adoptante es homosexual o no.

"El Presidente ha sido claro que no va a tomar parte en ninguna materia, él no es una persona que se quede mirando. En el caso de una coalición hay que ver qué es lo que le llevo al gobierno y sin cosas que nos unen, pero hay cosas que uno no puede soslayar", dijo a radio Cooperativa.

El timonel comentó que "hay gente que busca lograr un titular con la idea de poner esto sobre el tapete, lo que esté o no, no es lo central, lo importante es el futuro del niño y ahí está el punto de discusión. Si el adoptante ideal es finalmente una persona homosexual, yo, en lo personal, no tengo ningún problema. El punto es que ese no es el foco de discusión, hay una serie de datos subjetivos. Yo no pondría en el foco si la persona es homosexual o no", recalcó.

A su juicio, "hay que buscar puntos de encuentro más allá de lo valórico en las cosas que más unen".