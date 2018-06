Diputada Orsini y la frase de Piñera sobre las familias sin hijos: "Somos personas, no incubadoras"

17:22 La parlamentaria de RD cuestionó que el Presidente señalara en la Cuenta Pública que una sociedad en donde no se quiere tener descendencia es "enferma".

La diputada de RD, Maite Orsini, criticó duramente una frase que entregó el Presidente Sebastián Piñera durante la Cuenta Pública que realizó en el Congreso Nacional.

Durante su discurso, y mientras hablaba de algunas de sus medidas de gobierno, el Mandatario afirmó que "una sociedad en que las familias no quieren tener hijos es una sociedad enferma".

La legisladora por el distrito 9 usó su cuenta de Twitter para cuestionar el mensaje del jefe de Estado, las que aparecieron justamente en medio de una ola feminista que mantiene movilizadas a miles de mujeres en el país.

"Cuando el Presidente dice que si una familia no quiere tener hijos, estamos en una sociedad enferma, una vez más desconoce el derecho de las mujeres a autodeterminación de sus vidas y de sus cuerpos. Somos personas, no incubadoras", expresó.

Orsini también afirmó que Piñera no habló sobre "feminismo" y "educación no sexista", por lo que "no entiende las demandas de la ciudadanía".