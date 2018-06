Maya Fernández respondió a dichos de Piñera: "El cambio cultural debe partir de La Moneda"

En una declaración que consignó T13 , la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, reaccionó a los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien a la salida de la cuenta pública, le dijo "tan linda que se ve y tan dura que es"

Fernández dijo que "creo que no corresponde. Soy la Presidenta de la Cámara de Diputados y le dije que más bien tengo convicciones, no soy dura. Las convicciones no son duras, defiendo el trabajo de este Congreso".

"El cambio cultural debe partir de La Moneda, de una vez por todas, no sólo anunciar. Si anunciamos leyes y no tenemos cambios culturales, finalmente ocurre lo que ocurrió ahí" añadió la presidenta de la Cámara Baja.