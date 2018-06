Piñera y sus palabras a Maya Fernández: "Ella comprendió claro el mensaje y el sentido"

El Presidente Sebastián Piñera respondió a las críticas por las palabras que le entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, quien en la Cuenta Pública realizada en el Congreso Nacional le dijo "tan linda que se ve y tan dura que es".

En una entrevista a T13 , el Mandatario abordó el tema y afirmó que la diputada entendió el sentido de su frase.

"Yo conozco a Maya Fernández y lo que le dije "tan linda que se ve, tanta paz que irradia', porque es una mujer que tiene una mirada muy transparente y tan dura que ha sido en las votaciones que ha tenido en el Congreso y ella comprendió claro el mensaje y el sentido", expresó.

Por la medidas de equidad de género, el Mandatario expresó que "hay un fuerte y poderoso compromiso con promover una agenda que avance rápido y con decisión hacia una mayor igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades entre hombres y mujere".

Sobre los cuestionamientos por no usar el concepto "feminismo" en su discurso, Piñera señaló que "si uso o no la palabra, no significa que no tenga un firme compromiso porque en Chile hombres y mujeres, manteniendo nuestros diferencias, tengamos la misma dignidad, derechos y tengamos accesos a los mismos salarios, a los mismos trabajos, a las mismas oportunidades. Ese es mi compromiso con las mujeres de Chile".