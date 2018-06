Piñera por críticas al gobierno anterior: "Son verdades tan fuertes que nadie las puede desmentir"

09:50 El Presidente dijo que no mencionó directamente a Michelle Bachelet en su cuenta pública, porque "no me gusta personalizar las cosas".

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a sus críticas al gobierno anterior durante su primera cuenta pública.

En entrevista con radio ADN , el Mandatario sostuvo que "me pareció muy importante, junto con reconocer los logros y avances del gobierno anterior, destacar también, y para no cometer error, yo dije vamos a dejar que las cifras hablen con su propia fuerza y elocuencia".

En ese sentido, manifestó que "tuve que recordar que recibimos un país en que su capacidad de crecimiento está muy resentida, igual que su capacidad de crear empleos y mejorar los salarios. Un país en que el déficit fiscal y la deuda pública crecieron más allá de lo responsable. Un país en que la delincuencia ha crecido con mucha fuerza y donde la salud está en crisis".

"Lo que dije son verdades tan fuertes que nadie las puede desmentir", recalcó.

Piñera dijo que no mencionó a la ex Presidenta Michelle Bachelet en su discurso, porque "uno se refiere a un gobierno, no me gusta personalizar las cosas".

El Presidente también habló respecto a los vínculos de ex miembros de la Nueva Mayoría con la empresa brasileña OAS, afirmando que "el país tiene derecho a conocer la verdad".

"Por supuesto que tienen que ser investigados los hechos, aquí hay una denuncia que proviene de un intercambio de mails entre una empresa OAS brasilera, que cometió actos de corrupción, de cohecho y de soborno en muchos países de América Latina y también en Chile, yo también creo".

"Eso es lo que corresponde, nadie está por encima, ni por debajo de la ley, yo espero que se investigue porque el país tiene derecho a conocer la verdad", agregó.

Piñera también hizo un mea culpa respecto a la fallida designación de su hermano Pablo en la embajada de Argentina.

"Si pudiera volver el tiempo atrás, cosa que no tenemos nunca ese privilegio, obviamente no lo habría hecho", dijo.