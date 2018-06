Gobierno dijo que únicos filtros en adopción serán antecedentes penales, violencia intrafamiliar o consumo de drogas y alcohol

La portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, dijo que la única discriminación que tendrá la indicación sustitutiva de la Ley de Adopción que el Ejecutivo enviará esta semana al Congreso, será en contra de quienes hayan cometido violencia intrafamiliar, tengan antecedentes penales, o presenten consumo de drogas o alcohol.

La ministra Secretaria General de Gobierno, se refirió de ese modo, tras ser consultada por la denominación del gobierno de que no existirá "discriminación arbitraria" en la indicación, a propósito de si la propuesta incluirá la posibilidad de que parejas homosexuales adopten niños.

"Será el juez el que determine" dijo Pérez, quien además dijo que los principios fundamentales de la indicación, serán "terminar con la burocracia" del proceso y velar por "el bien superior del niño".

En otra materia, Pérez respondió a la polémica por los dichos del Presidente a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y dijo que "aquellos que pretenden crear temas artificiales, saben que están faltando a la verdad".

Respecto de la investigación por los vínculos entre la constructora brasileña OAS y la ex Concertación, Pérez calificó los antecedentes revelados como "graves" pero sostuvo que hasta que no haya una resolución por parte de la Fiscalía, "nosotros como gobierno no nos vamos a pronunciar".

La vocera, además se refirió a la propuesta de reforma tributaria que prepara el gobierno y dijo que apuntará a "una modernización del sistema tributario y a entregar certeza jurídica al contribuyente".