Ampuero respondió al canciller venezolano: "Representa a la perfección al régimen dictatorial"

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, salió al paso de los dichos de su par venezolano, Jorge Arreaza, quien afirmó que la democracia chilena "no es un ejemplo" para su país.

"Si no me equivoco, señor canciller, la Constitución vigente en Chile es la Constitución de la dictadura. Si no me equivoco, señor canciller, los niveles de represión en Chile, donde incluso ingresan los carabineros en las escuelas y liceos y reprimen adentro, son los niveles de represión de la dictadura", señaló el representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras esto, el canciller nacional respondió e insistió con que el gobierno de Nicolás Maduro es un "régimen dictatorial".

"Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela (…) se refiere al Secretario General de la OEA como sicario, se refiere a la OEA como un circo, habla de los que están aquí, que están recibiendo una orden que alguien imparte, y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convecciones democráticas por las cuales se mueven", expresó.

Tras esto el ministro Ampuero señaló que el venezolano "habla de que esto es un ministerio de colonias, mostrando irrespeto total con los aquí presentes, habla de que somos indignos por estar acá (…) Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas que representan a otros gobiernos, imagínense ustedes como trata a los venezolanos que están bajo su poder, (…) que están en su país sufriendo el hambre y la penuria, y además la represión de Venezuela".

"Además, quiero decirle que si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que está aquí ha querido después de escuchar esto vivir bajo la férula de este canciller", añadió.

En la parte final de su respuesta, el secretario de Estado chileno expresó que "esta situación, este canciller, representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela, porque es incapaz de aceptar un argumento o reconocer que el otro puede tener la razón, no puede ser así".