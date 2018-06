Corfo dijo que velará "porque se cumpla estrictamente el contrato firmado" tras regreso de Ponce Lerou a SQM

11:59 La Corporación asumió que el retorno del ex controlador, esta vez en calidad de asesor, no viola el contrato con la minera para la explotación de parte del Salar de Atacama, que establecía que el empresario no puede ser parte del directorio de la empresa.