Ministro de Economía dijo que ex vicepresidente de Corfo debe explicar regreso de Ponce Lerou a SQM

El ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió a la polémica por el regreso de Julio Ponce Lerou a SQM.

La salida del yerno de Pinochet de la administración fue una de las exigencias que hizo Corfo para dejar juicios arbitrales por el Salar de Atacama y extender el contrato de mandamiento de pertenencias mineras con la empresa hasta el 2030. Sin embargo, no se pusieron más restricciones en las cláusulas, lo que permitió que Ponce Lerou volviera como asesor estratégico.

"Como Estado estamos revisando cláusula por cláusula el contrato para ver si las acciones de la compañía es algo que podamos impedir, pero no podemos ir más allá del contrato. Nosotros no sabemos cómo fue la negociación, tenemos el contrato que vamos a hacer cumplir en todo rigor de la ley y estamos revisándolo línea por línea. Hasta ahora no se viola el contrato", dijo a Tele13 Radio.

El secretario de Estado dijo que el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, debe dar explicaciones.

"No conocemos las negociaciones porque no fuimos parte de ellas, recibimos un contrato firmado que vamos a hacer cumplir. Si es una cláusula que molestaba tanto, por qué no se puso en el contrato, no es tan difícil redactar una cláusula. Pudo haber sido parte de la negociación haber dejado eso fuera. Hay que preguntarle al ex vicepresidente de Corfo", expresó.

A juicio de Valente, "no era un cláusula tan difícil de poner en el contrato, por qué no insistió, eso no sabemos, quizás tuvo que dejar esto abierto para hacer otras cosas. Él fue el que negoció (Bitran)".

El titular de Economía sostuvo que "Julio Ponce ha estado en los medios, se conoce de su historia y todos, seguramente, tienen opiniones respecto de él, que son negativas en lo personal, en su actuar empresarial. Desde el punto de vista del Estado, los Estados no deben expresar opiniones. Es importante que seamos respetuosos de la institucionalidad. Si nos habría gustado que eventualmente el contrato incluyera una cláusula, uno diría que sí, pero no está. Pregúntele a los que negociaron el contrato".

Consultado respecto a si Bitran debe asumir la responsabilidad, Valente afirmó: "Yo creo, al menos, tiene que dar explicaciones".