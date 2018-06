Abogado de Corfo en negociación con SQM: "Se pactó que las asesorías quedan excluidas del veto"

El abogado de Corfo en la negociación con SQM, Felipe Bulnes, se refirió en conversación con T13 a las circunstancias del pacto entre el Estado con la minera y dijo por el tema de las asesorías que “no es que aquí se nos había pasado y se había actuando con negligencia, no se nos iba a ir este tema”.

“El tema estuvo en la mesa, se pactó que las asesorías quedan excluidas del veto, nos habría encantado tener lo máximo posible, pero la negociación fue buena para el estado porque se introdujeron mejoras, se indicaron controles para evitar situaciones del pasado” dijo Bulnes, quien agregó que con el acuerdo también “logramos obtener que él (Ponce Lerou) y su familia renunciaran a ser parte del directorio, lo de las asesorías no sostuvo, pero se consiguió algo muy notable”.

Bulnes además destacó la labor del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, de quien dijo “hizo una gestión notable”, dijo que el contrato obtenido por el poroceso es muy beneficioso para el Estado y destacó la dificultad de excluir a Ponce Lerou del directorio al momento del acuerdo para la explotación de parte del Salar de Atacama. Sobre la asesoría del ex controlador dijo que “es ingenuo pensar que una persona que tiene el 30% de la compañía que no va a ser director, no va a querer siquiera opinar, quizás esto es más sano y tiene un efecto de mayor transparencia. Hay que determinar que las asesorías sean solo eso".

En esa línea el ex ministro planteó que “no me cabe la duda que Corfo va a pedir todos los antecedentes para determinar en qué van a consistir las asesorías (…) va a haber que ver los contratos. Corfo tiene la prerrogativa. Hay que estar atentos y ver en qué consiste todo esto”.

Respecto de la conducta de la minera, el abogado planteó que “esta decisión se refiere a la conducta específica de una compañía, que ha provocado una polémica innecesaria, pero el tema está circunscrito al ámbito de esta compañía y no a la clase empresarial”.

Sobre la comisión investigadora impulsada por la Cámara de Diputados, Bulnes dijo que “acá hay un tema de interés público, la polémica ha sido intensa, se querrá entender mejor el alcance de las asesorías, pero es una legítima acción parlamentaria (comisión investigadora) Hay que fiscalizar que la asesoría no vaya más que lo que se pactó”.