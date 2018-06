Jorge Burgos dejó la defensa del ministro Santelices por la acusación constitucional

El ex ministro del Interior y militante de la DC, Jorge Burgos, anunció su salida de la defensa del actual titular de Salud, Emilio Santelices, quien enfrentaría una acusación constitucional por el polémico protocolo de objeción de conciencia en el aborto en tres causales.

En una declaración, el militante falangista afirmó que fue invitado por el abogado y ex subsecretario concertacionista Jorge Correa Sutil "en la más absoluta convicción de que la acusación constitucional no tiene asidero y no debe prosperar, pues de ocurrir sería manifiestamente injusto en particular por la sanción de inhabilitación temporal".

Por las críticas de su partido, Burgos aseguró que "tuve a la vista que los diputados de la bancada DC sostuvieron mucho antes de mi decisión que no apoyaban la decisión. Esa situación fue trascendente para mí".

"Lo cierto es que más allá de mi sorpresa, siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo, por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa", cerró.

El ex secretario de Estado puntualizó que Correa Sutil seguirá trabajando en la defensa de Santelices.