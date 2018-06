Estudiantes y proyecto de reemplazo del CAE: "Todavía no leemos la letra chica"

Dirigentes universitarios expresaron sus dudas por el proyecto presentado este jueves por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación, Gerado Varela, con el que se busca reemplazar el CAE y el Fondo Solidario por un Sistema de Financiamiento Solidario (SFS).

En declaraciones consignadas por Emol , la presidenta de la Feuarcis, Sandra Beltrami, afirmó que "todavía no leemos la letra chica. Sabemos que se trata de un crédito sin la banca, pero aún no conocemos qué tipo de organismo será el que se encargue de hacer las cobranzas, si es o no con fines de lucro. Por otra parte, no elimina el lucro en la educación, puesto que al tener un 2% de interés anual se puede constituir el lucro".

Consultado por el mismo medio, el presidente de la Fech, Alfonso Mohor, expresó que "esto no es la eliminación del CAE, sino una mutación en un crédito igual de perjudicial para las familias de Chile", ya que indica que "nuestras consignas y demandas siempre han velado por la superación de toda lógica de endeudamiento para poder acceder a la educación superior, que debiese ser un derecho social".

Tras esto afirmó que el proyecto presentado por Piñera es "un 70% similar al que había entregado la Nueva Mayoría", por lo que el anuncio sería "incoherente y más bien una especie de juego pirotécnico".

El nuevo sistema propuesto por el Gobierno busca eliminar a la banca privada con un plazo máximo a pago de 15 años y con cuotas menores al 10% de los ingresos.