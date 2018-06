Seremi de Medio Ambiente de Aysén fue formalizada por hurto simple

La seremi de Medio Ambiente de la Región de Aysén, Vera Rebeco Flores, fue formalizada esta mañana en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por una denuncia por hurto simple en un supermercado.

Según lo consignado por La Tercera , los hechos se registraron el 7 de febrero pasado, cuando el personal de un local de Unimarc acusó a la militante de Evópoli de llevar especias en una bolsa sellada sin pasarlas por la caja.

Tras esto, Rebeco fue retenida y le encontraron diversos productos avaluados en $40 mil.

Durante esta jornada, tanto el supermercado como la actual autoridad regional llegaron a un acuerdo, que consistió en el pago de los productos y el compromiso de ella de no acercarse al supermercado.

Rebeco afirmó tras la formalización que todo fue un "mal entendido", asegurando que todo surgió luego que su hija de tres años pusiera artículos en la bolsa sin que ella lo notara.

"Pagué lo que llevábamos y saliendo de la caja me esperaba un guardia y me dice que abra la bolsa, la revisa y me indica que habían cosas del supermercado. Efectivamente cuando la abrí reconocí productos que no habíamos comprado y que mi hija, como niña y como a lo mejor les pasa a todos, llegó y echó al carro", expresó la seremi.

Tras esto, puntualizó que "hoy ese mal entendido ha quedado zanjado y esclarecido" y que "no tengo ninguna situación judicial pendiente".