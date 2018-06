Presidenta de la Cámara por comisiones de Piñera: "Quiere ser el Patricio Aylwin de nuestros tiempos"

"Ese objetivo político no se cumplió, porque a medida que avanzaba en su discurso, iba quedando claro que no era más que una impostura, una declaración formal que es eclipsada por la verdadera agenda de derecha del gobierno", dijo la diputada PS Maya Fernández, presidenta de la Cámara, sobre los acuerdos que pretenden alcanzar Sebastián Piñera en las materias anunciadas en su discurso de la Cuenta Pública.

En este sentido, según consignó Emol, comparó al Mandatario con un ex jefe de Estado, después de negarse a participar en las comisiones de Gobierno. “El Presidente quiere ser el Patricio Aylwin de nuestros tiempos, el gran gestor de acuerdos nacionales, pero se equivoca, ya que pareciera desconocer el contexto histórico en que dichos acontecimientos ocurrieron y el sentido político que tuvieron", agregó.

Esto, insistiendo que no está de acuerdo con llegar a acuerdos fuera de la vía parlamentaria, específicamente en el Congreso.

"Los acuerdos se realizan con aquellos que representan efectivamente el poder del adversario; por ello, los que participan no son personas designadas a dedo por aquel que quiere llegar a un acuerdo”, remató y añadió que “justamente el adversario más duro y que tiene poder debe estar; si no, es una instancia de diálogo, pero sin la capacidad de llegar a acuerdos, o para ser más precisos, llegarán a unos acuerdos que después no tendrán relevancia política", concluyó.