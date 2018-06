Andrés Chadwick: "El gobierno anterior falló al no colocar como principal prioridad la seguridad pública"

Una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y a la Ley de Control de Armas, son las que presentará el Gobierno, luego de la muerte del cabo de Carabineros Óscar Galindo. Las medidas fueron anunciadas por l ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante esta semana y fueron reiteradas en una entrevista con “La Tercera”.

En este sentido, detalló que “entre esas modificaciones, una central es que la reincidencia sea una agravante que se considere de forma obligatoria por el tribunal al aplicar la pena”, dijo.

Con ello, indicó que cerca de 2.600 carabineros han sido trasladados de actividades administrativas o servicios especiales a engrosar las filas de las comisarías. A ello, agregó que se implementarán nuevas medidas de control.

“Estamos en la última etapa para licitar un equipamiento de drones de vigilancia preventiva en la Región Metropolitana, que esperamos implementar antes de noviembre. Queremos que las tecnologías preventivas también estén actuando en las comunas con menores recursos”, dijo.

Asimismo, se refirió a las razones para que menores de edad estén cometiendo delitos. En este sentido, precisó que el “Estado ha fallado al no colocar a los niños en el primer lugar de sus prioridades. De aquí la vergüenza moral que debemos sentir como país por la situación de nuestros niños entregados al cuidado del Estado. El gobierno anterior falló al no colocar como principal prioridad la seguridad pública”, agregó.

En cuanto a los barrios, señalados como los más complejos en temas de violencia, el ministro insistió que “no existe ningún lugar o barrio donde ellos (carabineros) no puedan entrar. Y en ello el gobierno va a ser inflexible. No debe existir ningún sector, lugar o barrio donde la policía no pueda ingresar”, concluyó.