Claudia Pizarro: “La compra de conciencias del narcotráfico, es la expresión más salvaje del capitalismo”

Acorde a lo señalado por el medio El Desconcierto , la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, realizó impactantes declaraciones y profundizó sobre la situación de abandono histórico por parte del Estado que vive su comuna.

Pizarro realizó sus contundentes declaraciones en el programa Estado Nacional de TVN, allí afirmó que su gestión comunal tienen un enorme desafío y un enfrentamiento directo con el poder del narcotráfico. En ese sentido habló del bullado caso que fue la reciente muerte de un carabinero en La Pintana, lo que a su vez a dado luces sobre problemas como la venta y pérdida de armas de la misma institución que ha terminado en manos de los narcotraficantes.

En esa línea Pizarro indicó que “No me digan a mí que no es violencia de Estado cuando se ha concentrado la pobreza en una comuna y no se ha construido ningún colegio nuevo”. Y agregó que “Estamos compitiendo con el poder del narcotráfico que los invitan (a los niños) a ser soldados por un par de zapatillas o un celular”.

La alcaldesa dijo que “cuando el narcotráfico compra una conciencia para defender un territorio es la expresión más salvaje del capitalismo“.

En ese sentido Pizarro hizo un fuerte llamado a poner el foco en los niños y las niñas de la comuna, y pidió que el sistema educacional no los expulse, ante esto señaló que ”Yo creo que todos los niños entran a la escuela pero algo pasa en cuarto o quinto básico, ahí hay que poner más inversión”.

Sobre otro de los problemas que afecta a los vecinos y las vecinas de La Pintana, así como de muchas otras comunas vulnerables, que es el tema del poco tiempo y mala calidad de vida por tener que trabajar en comunas muy lejanas, Claudia Pizarro dijo que “Los horarios de una persona que entra a trabajar a Las Condes no coincide con al hora de entrada y la hora de salida de los niños del colegio”.