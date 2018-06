Ministro de Justicia reconoció que delitos y percepción de inseguridad no han disminuido

07:45 "Estamos estancados", dijo Hernán Larraín, señalando que "del total de delitos que se comenten al año, el 51% no tiene solución en el sistema".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que el gobierno no ha logrado avances significativos en el combate contra la delincuencia.

"Estamos estancados. No hemos logrado bajar ni la cantidad de delitos ni la percepción de inseguridad o de victimización de la ciudadanía", dijo durante la reunión bimensual de la Comisión de Coordinación del Sistema Penal.

El secretario de Estado sostuvo que "estamos frente a una realidad compleja: del total de delitos que se cometen al año, el 51% no tiene solución en el sistema. Y de los casos que se investigan, que son más de 500 mil por los tribunales a partir de las denuncias, un 79% de ellos no tiene detenidos. Y eso es lo que forma la percepción de la ciudadanía de estar frente a un sistema que no le está respondiendo a su inquietud", consignó El Mercurio.

El titular de Justicia manifestó que trabajan en un "plan piloto" para articular mejor a las policías, el Ministerio Público y los tribunales.

El objetivo es "ver dónde están las deficiencias ya no normativas, sino que operativas. Se está trabajando en cuatro regiones, en tres delitos determinados dentro del ámbito del robo, con una acción de violencia, y por lo tanto hemos conocido hoy (ayer) el primer avance de este proceso".

"Ya se terminó la investigación y se están empezando a detectar algunos aspectos que, corregidos, podrán tener una mejor efectividad, que esperamos implementar prontamente", enfatizó.